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كوريا الجنوبية.. العرّاف ومكتب الرئيس

3
FEBRUARY
2023
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قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إنه سيوجه اتهامات جنائية ضد متحدث سابق بوزارة الدفاع واثنين من المراسلين، لقيامهم بادعاءات كاذبة عن مشاركة عراف بنقل المقر الرئاسي.
 
وتأتي الخطوة بعد يوم من نقل موقع "توماتو" للأخبار عن بو سونغ-تشان المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع قوله إن العراف الذي يعرف باسم "تشونغونغ"، كان مشاركا في عملية نقل المكتب الرئاسي في مارس الماضي.
 
وقال المكتب الرئاسي إنه سيوجه اتهامات ضد بو واثنين من الصحفيين، أحدهما من "توماتو" للأخبار والثاني من "هانكوك إلبو"، لإثارتهم هذه المزاعم ونشرها دون التحقق من الوقائع، على التوالي. وسيتم تقديم الشكوى إلى الشرطة في وقت لاحق اليوم الجمعة.
 
وقال المكتب الرئاسي إن "إثارة مزاعم كاذبة سخيفة بأن عرافا متورطا في عملية اتخاذ القرار هي إهانة للموظفين العموميين والشعب وتهمة خبيثة "، مضيفا أن "المكتب الرئاسي ذكر عدة مرات أننا سنرد بمعايير متسقة على صنع ونشر الأخبار الكاذبة بطريقة خبيثة ومتكررة".
 
وكان نقل المكتب الرئاسي أحد تعهدات حملة يون الانتخابية. بعد انتقال المكتب إلى مجمع وزارة الدفاع السابق في وسط سيئول، تم أيضا نقل المقر الرئاسي إلى ما كان في السابق مقر إقامة وزير الخارجية.
روسيا اليوم
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