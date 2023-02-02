بريطانيا لا تستبعد منح أوكرانيا طائرات مقاتلة

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وطنية - كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أنه "لا يستبعد إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة"، ولكنه اعتبر أنها لن تكون "عصا سحرية" تغير مسار الحرب سريعا، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية" (أ ف ب).

وصرح والاس للصحافيين: "في ما يتعلق بمسألة الطائرات، كنت واضحا للغاية.. لا يمكن استبعاد أي شيء".

وطلبت كييف طائرات حربية أميركية الصنع من طراز اف-16 للمساعدة في صد العملية العسكرية الروسية.

وفي حين استبعدت الولايات المتحدة تقديم طائرات اف-16 لأوكرانيا في الوقت الراهن، أظهر شركاء آخرون بينهم بولندا انفتاحا أكبر على الفكرة. وأضاف والاس: "أنا منفتح جدا لبحث جميع أنواع المنظومات، وليس فقط الطائرات، لمساعدة أوكرانيا". وتابع: "هذه الأشياء لا تحدث دائما بين عشية وضحاها. لكن يمكنني القول إننا لا نعرض الأوكرانيين للخطر".

تأتي هذه التصريحات بعدما بدا أن رئاسة الحكومة البريطانية استبعدت منح كييف طائرات قتالية متطورة.