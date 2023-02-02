العدو الاسرائيلي: الرجل الذي اعتدى على كنيسة بالقدس هو سائح أمريكي

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت سائحا أمريكيا بعدما حطم تمثالا للسيد المسيح في كنيسة بالبلدة القديمة بالقدس.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي التمثال ملقى على الأرض بعدما تم إنزاله على ما يبدو من قاعدته في الكنيسة.

وقع الحادث في كنيسة الجلد (حبس المسيح) على طريق الآلام الذي سلكه يسوع حتى صلبه، وفق المعتقدات المسيحية.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت السائح بمساعدة أحد حراس الكنيسة.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا جاثما على جسد المخرب المزعوم الذي سمع صوته وهو يقول "لا يمكن أن يكون لديكم أصنام في القدس، هذه هي المدينة المقدسة"

وقالت الشرطة إن الرجل يخضع لتقييم لصحته الذهنية.