وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن مستقبل أوروبا تتم كتابته في أوكرانيا، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأول للاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين: "روسيا تخسر 160 مليون يورو يوميا بسبب تحديد سقف لسعر نفطها"، كما عبرت عن "ارتياحها" لإجراءات أوكرانيا لمكافحة الفساد.

والخميس، وصل أكثر من 12 مسؤولا بارزا بالاتحاد الأوروبي إلى كييف للتعهد بمساعدات عسكرية ومالية وسياسية، وهي رحلة هدفها تسليط الضوء على الدعم المقدم إلى أوكرانيا قبل الذكرى السنوية الأولى للاجتياح الروسي.

لكن الاتحاد الأوروبي، الذي لا يعتزم قبول انضمام دولة في حالة حرب، يتوقع أن يبدد آمال أوكرانيا في الموافقة على عضويتها سريعا، مشددا على الحاجة إلى تدابير أكثر لمكافحة الفساد.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي: "وجودنا في كييف خلال الحرب هو إشارة قوية جدا. إنها إشارة إلى شعب أوكرانيا. وإشارة إلى روسيا. إنها إشارة إلى العالم".

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية مع مسؤولين بالحكومة الأوكرانية، الخميس.

وتجتمع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة.

وسيبحث الاتحاد الأوروبي إرسال مزيد من الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة طرح المنتجات الأوكرانية بأسواق الاتحاد الأوروبي ومساعدة كييف على تلبية احتياجاتها من الطاقة.

كما سيجري مناقشة العقوبات على روسيا ومحاكمة قيادة موسكو على الحرب.