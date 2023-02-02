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الرئيس الفلسطيني الأصل لدولة أميركية يبني أكبر سجن في العالم

2
FEBRUARY
2023
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مع أنها الأصغر بالمساحة البالغة في أميركا الوسطى 21 ألف كيلومتر مربع، وبالكاد سكانها 6 ملايين و600 ألف، إلا أن "السلفادور" التي يرأسها الفلسطيني الأصل نجيب بوقيلة، قد تنتزع من تركيا "مجدا" نجده بعبارة "أكبر سجن في العالم"، إشارة بكتاب Guinness للأرقام القياسية إلى Marmara Cezaevi أو "سجن مرمرة" الذي دشنوه في 2008 بمدينة Silivri المطلة في محافظة إسطنبول على بحر مرمرة.
 
وكان "غينيس" اعتمد تحقيقا أجراه البرلمان التركي في أكتوبر 2019 عن السجن البعيد 78 كيلومترا عن مدينة إسطنبول، بحسب خبر قرأته "العربية.نت" اليوم بصحيفة "التايمز" البريطانية، ووجد أن 22781 سجينا كانوا فيها، أي أكثر قليلا من نصف عدد السجناء البالغين 63 ألفا في 20 سجنا بكل السلفادور، مع أن سجن New Bilibid بالعاصمة الفلبينية "مانيلا" يضم 30 ألفا، إلا أن سعته الرسمية هي 6345 فقط، طبقا للوارد عنه في "مكتب الإصلاح الفلبيني" لذلك أعطى "غينيس" اللقب للسجن التركي.
 
 
أما "مجمع السجون" الذي ذكر الرئيس Nayib Bukele البالغ 41 عاما، في إطلالة تلفزيونية الخميس الماضي أنه أمر بإنجازه بعد 60 يوما على الأكثر، وأن الهرب منه مستحيل، ففيه 37 برجا للحراسة و8 تجمعات زنزانات، ويستوعب 40 ألف سجين بمبانيه الممتدة على مساحة 410 آلاف متر مربع في منطقة ريفية تبعد 73 كيلومترا عن العاصمة سان سلفادور، وهو ما ورد أيضا بإحاطة كتبها Romeo Rodriguez وزير الأشغال العامة، وفيها قال إن 600 جندي و250 شرطيا سيخدمون على مدار 24 ساعة في السجن الأكبر بالعالم.
 
وفي "حرب بوقيلة على العصابات" اعترف الرئيس الفلسطيني الأصل، أن السجناء في الوقت الحالي "يتمتعون بإمكانية الوصول إلى البغايا والبلاي ستيشن والشاشات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر مع تصاعد عنف العصابات"، وفق ما نسمعه يقول في فيديو معروض أدناه.
 
حرب على أكبر وأخطر عصابة
والفيديو هو لجولة قام بها بوقيلة أمس الأربعاء في الأقسام التي أصبحت جاهزة من بناء السجن الذي سماه "مركز محاصرة الإرهاب" المعروف بأحرف CECOT اختصارا، كجزء من حرب يقودها على العصابات، وعبرها يطمح لتجديد ولايته لخمسة أعوام أخرى بانتخابات رئاسية موعودة في فبراير المقبل.
 
وكانت السلفادور المطلة بين هندوراس وغواتيمالا على المحيط الهادي، أعلنت في مارس الماضي حالة طوارئ، بعد أن قام أعضاء بأكبر وأخطر عصابة فيها، وهي Mara Salvatrucha المعروفة برمز MS-13 أيضا، وفقا لما قرأت "العربية.نت" في سيرتها، بقتل 87 شخصا في 3 أيام، وعلى إثرها اقتحمت الشرطة بعض الأحياء الفقيرة واعتقلت الآلاف من مجرمين معروفين فيها.
 
 
ولا تنشط العصابة في السلفادور فقط، على حد ما ورد في دراسة صدرت قبل شهرين عن "المركز القومي لاستخبارات العصابات بأميركا"، وفيها أن العدد الإجمالي لأعضاء العصابات، يتراوح بين 50 ألفا إلى أكثر من 70 ألف عضو، منهم بين 8000 إلى 10000 بالولايات المتحدة وحدها، فيما ينشط آلاف آخرون في كندا والمكسيك وبقية دول أميركا الوسطى. إلا أن من نزل إلى ساحة المعركة وحده، هو بوقيلة حتى الآن.
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