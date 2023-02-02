مكارثي يكشف عن أكبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة

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اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن الدين القومي الذي بلغ 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل أكبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة.

وقال مكارثي عقب لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن: "أكبر تهديد تواجهه أمريكا هو ديوننا. ديوننا الآن 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أنها تتجاوز اقتصادنا من حيث الحجم. وهذا أكثر من أي وقت في التاريخ الأمريكي".

وأضاف أن عائدات خزينة الدولة هي الآن أعلى من أي وقت مضى في التاريخ.

وتابع: "لذلك لدينا عائدات كبيرة، هناك فقط مشاكل في الإنفاق".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق عن بدء تطبيق "إجراءات استثنائية" وحذرت من احتمال التخلف عن سداد الديون في أوائل يونيو.