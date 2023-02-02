ترامب يتعهد بانقلاب جنسي على بايدن

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تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باستهداف الطواقم الطبية التي تقدم الرعاية للأطفال المتحولين جنسيا، إذا أعيد انتخابه رئيسا في عام 2024.

ترامب يتعهد بانقلاب جنسي على بايدنأحداث صامتة نسبيا.. دونالد ترامب يبدأ حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض

في مقطع فيديو تم نشره على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social، قال ترامب: "في اليوم الأول سوف ألغي سياسات جو بايدن القاسية التي تقدم ما يسمى برعاية تأكيد النوع الجنسي.. سخيف. عملية تتضمن إعطاء الأطفال حاصرات سن البلوغ، وتحوير مظهرهم الجسدي وإجراء عملية جراحية في نهاية المطاف على الأطفال القصر. هل تصدقون ذلك؟".

وأوضح كيف سيستخدم السلطات الفيدرالية لاستهداف حقوق المتحولين جنسيا، قائلا: "سأوقع أمرا تنفيذيا جديدا يوجه كل وكالة فيدرالية لإيقاف جميع البرامج التي تروج لمفهوم الجنس والانتقال بين الجنسين في أي عمر. سأطلب بعد ذلك من الكونغرس أن يوقف بشكل دائم استخدام دولارات دافعي الضرائب الفيدراليين للترويج لهذه الإجراءات أو دفع ثمنها. وتمرير قانون فيدرالي في جميع الولايات الخمسين يحظر تشويه الأطفال جنسيا".

وأشار ترامب إلى أنه سيصدر أيضا تشريعا يأمر وزارة العدل بالتحقيق في صناعة الأدوية والمستشفيات لمعرفة ما إذا كانت "تعمدت التستر على الآثار الجانبية المروعة طويلة المدى للتحولات الجنسية من أجل الثراء". كما وعد بقطع الأطباء عن برامج "ميديكير" و"ميديكيد" إذا عالجوا الأشخاص المتحولين بالهرمونات أو الجراحة.

وشدد على أنه في ظل إدارته، ستفرض وزارة التعليم "عواقب وخيمة" على أي معلم أو مسؤول مدرسة "يقترح على الطفل أنه يمكن أن يكون في الجسد الخطأ"، كما سيتم إنشاء "هيئة اعتماد جديدة للمعلمين" لتدريس تاريخ الأعراق.

وقال إن إدارته ستعمل على "تعزيز التثقيف الإيجابي حول الأسرة، وأدوار الأمهات والآباء والاحتفال بالأشياء التي تجعل الرجال والنساء مختلفين بدلا من محوها".