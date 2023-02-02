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حلة جديدة للنقود بأستراليا.. دون صورة الملك تشارلز

2
FEBRUARY
2023
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أعلن المصرف المركزي البريطاني، الخميس، أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا التي ستحمل فئة الخمسة دولارات منها رسوما تكرم ثقافة السكان الأصليين.
 
ويعني قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات أن الأوراق النقدية الأسترالية لن تحمل تدريجيا صورة أي عاهل بريطاني.
 
لكن البنك المركزي لم يذكر أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة.
 
وأستراليا عضو في الكومونولث ويرأس دولتها رسميا الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام.
 
وقد أعلنت عند وفاة إليزابيث الثانية يوم حداد وطني في الثامن من سبتمبر.
 
وقال البنك المركزي إن قراره مدعوم من قبل حكومة حزب العمال (يسار الوسط) التي يقودها أنتوني ألبانيز وتفضل انتقالا محتملا إلى جمهورية أسترالية.
 
وأكد البنك الاحتياطي الأسترالي إنه سيتم استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد يكرم ثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم، موضحا أن تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق سنوات.
 
وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة المتداولة قانونية.
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