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دوكين في بيروت..

2
FEBRUARY
2023
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أعلنت السفارة الفرنسية في بيان، أن "السفير المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكين سيزور بيروت يومي الخميس والجمعة في الثاني والثالث من شهر شباط، في إطار مهمة تتعلق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان، وسيقوم في هذه المناسبة بتقييم الوضع في ما يخص مشروع شبكات الربط البيني في مجال الطاقة، لا سيما استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن".
 
أضاف البيان, "تأتي هذه الزيارة إلى بيروت في ختام جولة قادته إلى كل من مصر والأردن، قبل أن يتوجه قريبا إلى واشنطن".
 
وتابع, "سيلتقي في هذه المناسبة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيروت.
 
 
ولفت إلى أن, "السفير دوكين سيتطرق إلى الإصلاحات التي تمّت المباشرة بها في قطاع الطاقة، لا سيما أن التقدمّ في تنفيذها شرط أساسي لإطلاق المشاريع الإقليمية المتعلّقة بشبكات الربط البينيّ في مجال الطاقة، بدعم من البنك الدولي. تحشد فرنسا جهودها من أجل تسهيل إبرام هذا المشروع بين الأطراف المعنية كافة".
 
وأشار إلى أنه, "تبقى فرنسا على التزامها القوي تجاه لبنان من أجل النهوض بقطاع الطاقة، ليس فقط عبر مواكبة الإصلاحات الضرورية، بل أيضا من خلال عمل الشركات الفرنسية كشركة كهرباء فرنسا (EDF) وتوتال إنيرجي (TotalEnergies) ونيكسان (Nexans)".
 
وسيلتقي السفير دوكين كذلك بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، للتطرّق إلى إعادة إعمار مرفأ بيروت. 
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