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قواعد ملكية خالفها الأمير ويليام.. هاري يفضح شقيقه

2
FEBRUARY
2023
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يعتبر الأمير ويليام هو الابن الأكبر للملك تشارلز والأول في ترتيب ولاية العرش البريطاني وهو الملك في المستقبل، لذلك هناك العديد من القواعد والبروتوكولات التي يجب عليه اتباعها.
 
لكن، على ما يبدو أن الملك البريطاني المستقبلي خالف هذه القواعد عدة مرات، حسب ما كشفه شقيقه الأمير هاري في كتابه المثير للجدل "سبير" أو "الاحتياطي".
 
أطلق لحيته
ففي عام 2008 أطلق الأمير ويليام لحيته خلال رحلة استغرقت 10 أيام إلى بربادوس مع خدمة القوارب الخاصة التابعة للبحرية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "التلغراف".
 
وذكرت الصحيفة أن ويليام ربما يكون قد أطلق لحيته لإخفاء هويته أثناء الرحلة، على الرغم من أن القصر لم يؤكد ذلك مطلقاً.
 
ووفقاً لمصدر ملكي لم يكشف هويته تحدث إلى صحيفة "ذا أكسبريس" في عام 2014، لم تمانع الملكة إليزابيث الراحلة إذا كان الرجال الملكيون يظهرون مع لحية أثناء الخدمة في القوات المسلحة.
 
في حين، أكد الأمير هاري في مذكراته المثيرة للجدل "سبير"، التي نُشرت في 10 يناير الفائت، حيث أشار فيها إلى أن ويليام كان يشعر بالغيرة، لأنه سُمح له بالاحتفاظ بلحيته في حفل زفافه الملكي على ميغان ماركل في عام 2018.
 
سافر على نفس الطائرة مع ابنه الأمير جورج
وفي كتابه، ذكر هاري أن ويليام والملك تشارلز لم يُسمح لهما بالطيران على نفس الطائرة معًا أثناء نشأته، لأنه لا ينبغي أن يسافر وريثان معا في حالة وقوع حادث.
 
بدوره، كسر ويليام هذه القاعدة لأول مرة في عام 2014 عندما سافر مع كيت ميدلتون وابنه الأكبر الأمير جورج، إلى أستراليا في جولة ملكية في أستراليا ونيوزيلاندا.
 
ولم يتبع ويليام هذه القاعدة بدقة لأن الملك يمكنه تجاوزها حتى يبلغ جورج 12 عاما، وبعد ذلك لن يكون هناك استثناءات للقاعدة، بحسب ما ذكرته مجلة Hello Magazine.
 
تحدث عن السياسة في عام 2019
بدا أن ويليام انتهك البروتوكول في يونيو 2019 عندما ناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي علنا مع المزارعين في منطقة ليك ديستريكت في إنجلترا.
 
ووفقًا لما قاله كريس شيب، رئيس تحرير قناة ITV الملكية، فقد سأل ويليام المزارعين: "هل يشكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مصدر قلق كبير؟".
 
عانق أفراد الجمهور
قالت فيكتوريا آربيتر، المعلقة الملكية، لبرنامج Insider الأميركي، إن لمس العائلة المالكة عندما تقابلهم لأول مرة يعتبر مخالفًا للبروتوكول الملكي.
 
وبحسب موقع العائلة المالكة، لا توجد قواعد سلوك إلزامية عند تحية أفراد العائلة المالكة، لكن بعض أفراد الجمهور يحبون مراعاة الأشكال التقليدية، والتي تشمل القوس الصغير للرقبة للرجال أو النساء.
 
ولا يبدو أن ويليام صارما عندما يتعلق الأمر بالتحيات التقليدية، حيث تم تصويره وهو يعانق أفرادا من الجمهور خلال مظاهر مختلفة، بما في ذلك خلال زيارة إلى Royal Marsden في تشيلسي في عام 2019.
 
كما التقط صورة سيلفي مع أحد المعجبين بعد وفاة الملكة.
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