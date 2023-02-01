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النفط ينخفض 2% بعد تقرير عن زيادة مخزونات الخام الأميركية

1
FEBRUARY
2023
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تراجعت أسعار النفط اثنين بالمئة، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية زيادة مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير، وتمسك أوبك وحلفائها بسياسة الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.87 دولار أو 2.3 في المئة إلى 83.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 1658 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للخام الأميركي 1.61 دولار، أو اثنين في المئة إلى 77.26 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 مع استمرار ضعف الطلب.

وزادت مخزونات النفط الخام 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 يناير إلى 452.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 0.4 مليون برميل. ويمثل هذا الأسبوع السادس على التوالي من الزيادات.

في غضون ذلك، أبقى وزراء من مجموعة أوبك+ المنتجة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا على سياسة الإنتاج الخاصة بهم دون تغيير اليوم الأربعاء.

ووجد مسح أجرته رويترز أن إنتاج نفط أوبك تراجع في يناير مع انخفاض الصادرات العراقية وعدم تعافي الإنتاج النيجيري، حيث يضخ أعضاء أوبك العشرة 920 ألف برميل يوميا أقل من الكميات التي تستهدفها أوبك+.

وكان النقص أكبر من عجز 780 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إنه يتوقع ارتفاع الطلب على النفط على خلفية النشاط الاقتصادي الصيني.

وقال ستيفن برينوك المحلل في (بي.في.إم) إن توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية ساعدت على خفض مؤشر الدولار.

ويجعل ضعف الدولار النفط المسعّر به أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى

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