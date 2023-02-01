سلطات كييف تداهم منازل ومكاتب مسؤولين في إطار مكافحة الفساد

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نفّذت السلطات الأوكرانية الأربعاء سلسلة مداهمات وعمليات أمنية استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد المستشري في البلد خصوصًا في مجال إمدادات الجيش، في خضمّ الحرب مع روسيا.

وأعلن زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، عبر تلغرام أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت خصوصًا الملياردير إيغور كولومويسكي ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف ومكتب الضرائب الأوكراني فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك. وشملت زيارات المحققين أيضًا منازل ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.

وأضاف أراخاميا "البلاد تتغيّر خلال الحرب. إذا لم يكن شخص ما مستعدا للتغيير، فإن الدولة نفسها ستأتي وتساعده على التغيير".