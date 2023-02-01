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بعد بحث شاق وتحذيرات.. العثور على كبسولة إشعاعية مفقودة

1
FEBRUARY
2023
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عثر على الكبسولة الإشعاعية، التي أثارت مخاوف عديدة بعد سقوطها قبل أيام من شاحنة في منطقة أسترالية نائية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".
 
والكبسولة الفضية لا يتعدى حجمها 8 سنتمترات، وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن، وظلت مفقودة منذ منتصف يناير.
 
وقال وزير خدمات الطوارئ في أستراليا الغربية، ستيفن داوسون، إن الكبسولة جرى العثور عليها على بعد مترين من جانب الطريق، الذي يعتقد أنها فقدت فيه (بين منطقة نيومان النائية وضواحي بيرث الشمالية).
 
وأضاف داوسون أن عمليات البحث كانت شاقة وجرت بمعدات المسح الإشعاعي، مبرزا أنه تم نقل الكبسولة إلى منشأة آمنة في بيرث.
 
وتحوي الكبسولة مادة مشعة وهي "سيزيوم 137"، حسب ما أوضحت وزارة الصحة في أستراليا الغربية، في وقت سابق.
 
وكانت السلطات الصحية أصدرت عدة تحذيرات من أنّ أي تعامل مع الكبسولة قد يتسبب بحروق أو إصابات.
 
وقال مدير الخدمات الطبية في أستراليا الغربية، أندرو روبرتسون، حينها، إن "القلق يتعلق باحتمال أن يلتقطها أحد دون أن يدرك كيفية التعامل معها".
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