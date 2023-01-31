وكانت حديقة الحيوانات في هذه المدينة النفطية الكبرى في ولاية تكساس، والمشهورة بالمسلسل التلفزيوني الذي كان يحمل اسمها، أبلغت أجهزة الأمن الاثنين أن الحيوانين اختفيا.

وأوضحت الحديقة عبر تويتر أن "قفصهما بدا بوضوح متضرراً جراء فعل متعمد".

ورجّحت شرطة دالاس في بيان أن يكون "الحيوانان سُرقا عمدا من القفص"، من دون أن تشير إلى أي مشتبه به أو دافع محتمل.

وأوضح أن هذه القرود الصغيرة ذات الشارب الأبيض والتي تنتشر في غابات أميركا الجنوبية "لا تبتعد عموماً عن المكان الذي تكون موجودة فيه". ومع ذلك بحثت حديقة الحيوانات عبثاً عنهما في المناطق المحيطة بها.

وغالباً ما تتعرض قرود الإمبراطور تامارين لعمليات سرقة، كما في ملجأ لها في شمال فرنسا عام 2016 ، وفي جنوب شرقها عام 2011 وفي حديقة حيوانات في بلاكبول البريطانية عام 2014.

وعُثر على النسر المحبوب "بين" البالغ 35 عاما نافقاً خلال الأسبوع الفائت. ورجّحت السلطات ألا يكون نفوقه ناتجاً عن أسباب طبيعية نظراً إلى كونه مصاباً "بجرح غير مألوف".

في 13يناير، هربت أنثى النمر "نوفا" من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج عمداً.

وعُثر على "نوفا" لاحقاً سالمة في حديقة الحيوانات، لكنّ الموظفين اكتشفوا أن حظيرة قرد اللانغور في المكان قد اختُرقت أيضاً.