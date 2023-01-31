living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرنسا.. 2.8 مليون متظاهر يحتجون على مشروع ماكرون لإصلاح نظام التقاعد

31
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تظاهر 2.8 مليون شخص في فرنسا الثلاثاء، في إطار إضرابات واحتجاجات واسعة ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

وقالت السلطات إن احتجاجات باريس تجاوز عدد المتظاهرين فيها 1.2 مليون شخص، بينما تقدر النقابات المنظمة للاحتجاجات أن العدد ضعف ما أعلنته السلطات على أقل تقدير.

وتفيد التقديرات الأولية للمنظمين بأن نسبة الاستجابة للاحتجاجات عالية جدا وقد تفوق السبعين في المئة في بعض القطاعات.

وأفادت مراسلة RT بأن 11 ألف رجل أمن أطروا المظاهرات.

وقالت إن الاحتجاجات رافقتها اضطرابات شلت حركة البلاد حيث شملت عمال الطاقة والتعليم والنقل والصحة وغيرها.

وذكرت المراسلة أن أحزاب المعارضة تدعم النقابات في تحركها بالإضافة إلى غالبية الجمعيات والتنظيمات المستقلة ما يعطي الاحتجاجات زخما كبيرا.

 وأوضحت ان الحكومة الفرنسية وقبل سويعات من الاحتجاجات، صرحت بأن مسألة رفع سن التقاعد إلى 64 لن يدخل أي نقاشات، محتملة ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الاوساط السياسية المنظمة للتحرك.

وأثار برنامج الرئيس الفرنسي غضب كبيرا، حيث شهدت فرنسا أكبر احتجاجات منذ عقود.

كما أن إعلان الإليزيه أن ماكرون سيستقبل اليوم رئيس البرلمان ووزير الدفاع الأوكرانيين، اعتبره منظمو الاحتجاج ازدراء بمشاكل الفرنسيين واحتقارا لهم.

جدير بالذكر أن الشارع البلجيكي شهد احتجاجات نقابية يوم الثلاثاء.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout