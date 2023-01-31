وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم تسجيل إصابتين في حادث دهس على حاجز زعترة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا قال فيه إنه يقوم بالتحري بشأن أنباء عن عملية دهس على حاجز زعترة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وهذا يعني أن الجيش لم يؤكد أن الحادث هجوم فلسطيني.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وإسرائيل توترا غير مسبوق منذ سنوات.

وبعد هجوم فلسطيني مسلح في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين، رفعت تل أبيب مستوى التأهب في الضفة الغربية والقدس، ودفعت بتعزيزات إضافية من الجيش والأمن.