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بلينكن: سمعت أفكارا من الفلسطينيين والإسرائيليين للتهدئة

31
JANUARY
2023
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إنه استمع إلى "مخاوف عميقة بشأن المسار الحالي" أثناء اجتماعاته في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، لكنه في الوقت ذاته تلقى أفكارا "جيدة" من الجانبين قد تؤدي إلى التهدئة في حال تنفيذها.

وكان بلينكن يتحدث في مؤتمر صحفي في القدس في ختام زيارة إلى المنطقة وسط تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأفاد الوزير الأميركي بأنه استمع إلى أفكار جيدة من كلا الجانبين من شأن تنفيذها أن تؤدي لتهدئة الوضع.
وأضاف بلينكن، الذي كرر دعواته للجانبين بتهدئة التوترات، أن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة.

وحث بلينكن الجانبين على التهدئة بعدما قام مسلح فلسطيني الأسبوع الماضي بقتل سبعة أشخاص قرب كنيس في القدس، مما رفع عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات شنها فلسطينيون منذ عام 2022 إلى 33 فضلا عن مقتل ثلاثة أوكرانيين.

 

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