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بولندا تنفي اجراء محادثات لإرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

31
JANUARY
2023
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قال نائب وزير الدفاع البولندي فويتشخ سكوركيفيتش الثلاثاء إن بلاده لا تجري محادثات لإرسال مقاتلات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من استبعاد الولايات المتحدة تسليم مقاتلات مماثلة لكييف.

وقال سكوركيفيتش لوكالة فرانس برس: "ليست هناك محادثات رسمية حول إرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا في الوقت الحالي".

تملك بولندا حاليا 48 من هذه الطائرات الحربية الأميركية الصنع.

وردا على سؤال في وقت سابق عما إذا كانت بولندا ستتخذ إجراء بشأن إرسال مقاتلات إف-16 إلى كييف، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي: "ستكون أي قوة جوية جديدة منظّمة وقد نرسلها بالتشاور مع دول الناتو".

وأضاف الاثنين: "سنعمل بتنسيق كامل".

في وقت لاحق الاثنين أيضا، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لن يرسل مقاتلات إف-16 لأوكرانيا لمساعدتها في محاربة العدوان الروسي.

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