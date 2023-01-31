بولندا تنفي اجراء محادثات لإرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

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قال نائب وزير الدفاع البولندي فويتشخ سكوركيفيتش الثلاثاء إن بلاده لا تجري محادثات لإرسال مقاتلات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من استبعاد الولايات المتحدة تسليم مقاتلات مماثلة لكييف.



وقال سكوركيفيتش لوكالة فرانس برس: "ليست هناك محادثات رسمية حول إرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا في الوقت الحالي".



تملك بولندا حاليا 48 من هذه الطائرات الحربية الأميركية الصنع.



وردا على سؤال في وقت سابق عما إذا كانت بولندا ستتخذ إجراء بشأن إرسال مقاتلات إف-16 إلى كييف، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي: "ستكون أي قوة جوية جديدة منظّمة وقد نرسلها بالتشاور مع دول الناتو".



وأضاف الاثنين: "سنعمل بتنسيق كامل".



في وقت لاحق الاثنين أيضا، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لن يرسل مقاتلات إف-16 لأوكرانيا لمساعدتها في محاربة العدوان الروسي.