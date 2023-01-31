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هولاند: كنت أستغل المناسبات العامة لتوثيق علاقتي ببوتين!

31
JANUARY
2023
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اعترف الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، أنه كان يستغل المناسبات العامة، لتوثيق علاقته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
 
وأضاف هولاند خلال فيلم وثائقي بعنوان "بوتين ضد الغرب"، بثته قناة BBC، قائلا: "خلال اجتماع النورماندي عام 2014، أحضر بوتين معه زجاجة فودكا كبادرة حسن نية، اعتقدت حينها أن هذه المبادرة جديرة بالثناء، حتى لو لم أشرب الفودكا، وقد أظهرت هذه المبادرة رغبته في فرض نفسه".
 
"تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يشرب الفودكا".
 
وتابع هولاند: "لم يرغب بوتين بمصافحة بوروشينكو، أمام الجميع، وكان يعتقد أنه سيكون من الأفضل لهما أن يلتقيا وجها لوجه في غرفة مغلقة، بعيدا عن الأنظار".
 
واختتم هولاند قائلا: "كان من المهم بالنسبة لي فتح باب للحوار بين بوتين والرئيس الأوكراني الجديد، لمنع نشوب حرب بين البلدين".
 
ومن جانبه، أفاد، الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، في سياق الفيلم، بأن بوتين لم يكن راغبا باللقاء معه، إلا أن هولاند أخذه من يده نحو اجتماع لم يتجاوز الـ 20 دقيقة.
 
ومن جانبه أفاد المستشار الأمني لهولاند، جاك أوديبرت، بأن فرنسا استغلت زيارة بوتين لباريس، لتنظيم لقاء بينه وبين نظيره الأوكراني حينها، بيترو بوروشينكو، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو وكييف كانت متوترة، نتيجة عدم اعتراف بوتين بنتائج الانتخابات الأوكرانية، منذ الانقلاب على الديمقراطية في أوكرانيا عام 2014.
 
وأفادت صحيفة Washington Post، في وقت سابق، بأن صدى أفكار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باتت تتردد في أذهان قادة وسكان الدول الغربية بشكل كبير.
 
وأشارت الصحيفة إلى خطاب بوتين، في الـ 30 من سبتمبر 2022، الذي انتقد فيه الحريات الجنسية المبالغ بها في الغرب، والتي تصل إلى الشذوذ، تحت ستار الحريات الشخصية والديمقراطية، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الهيمنة الغربية على العالم، ومؤكدا أن روسيا لن تتراجع عن تحقيق أهدافها الجيوسياسية، وتشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، قائم على العدل والمساواة والاحترام المتبادل.
روسيا اليوم
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