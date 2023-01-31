إدارة بايدن تنهي حالات الطوارئ المتعلقة بكورونا ابتداء من 11 مايو

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها ستنهي العمل بحالة الطوارئ الصحية العامة الخاصة بفيروس كورونا، والتي فرضت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في 11 مايو 2023.

إدارة بايدن تنهي حالات الطوارئ المتعلقة بكورونا ابتداء من 11 مايومنظمة الصحة العالمية تبقي على حالة طوارئ قصوى

وقال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس: "أعلنت إدارة ترامب عن حالة الطوارئ الوطنية وطوارئ الصحة العامة لكوفيد-19 في عام 2020. ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 1 مارس و 11 أبريل على التوالي. في الوقت الحاضر، خطة الإدارة هي تمديد حالة الطوارئ حتى 11 مايو، ثم إنهاء كلتا الحالتين في ذلك التاريخ".

وأشار إلى أن إنهاء الحالتين يتماشى مع التزامات الإدارة السابقة بإعطاء إشعار قبل 60 يوما على الأقل قبل إنهاء حالة الطوارئ الصحية، مبينا أن "استمرار حالة الطوارئ هذه حتى 11 مايو لا يفرض أي قيود على الإطلاق على السلوك الفردي فيما يتعلق بكوفيد-19".

ومنذ إعلان حالة الطوارئ الصحية لأول مرة في 31 يناير 2020 من قبل وزير الصحة والخدمات البشرية السابق (HHS) أليكس عازار، تم تجديدها 12 مرة في ظل إدارتين مختلفتين. تم الإعلان عن آخر تجديد في 11 يناير.