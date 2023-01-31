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بالفيديو.. سحب "أم اللؤلؤ" النادرة تظهر في سماء اسكتلندا

31
JANUARY
2023
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تزينت سماء اسكتلندا بسحابة "أم اللؤلؤ" النادرة، التي تشع بألوان زاهية، في مشهد لا يتكرر كثيرا في سماء المملكة المتحدة.
 
والسحب الصدفية، التي تعرف أيضا باسم "أم اللؤلؤ"، واحدة من أكثر السحب ارتفاعا في الغلاف الجوي، وغالبا ما تتكون في ظروف باردة.
 
وتم رصد هذه السحب في سماء اسكتلندا مساء الأحد وصباح الإثنين، وحرص العديد من الأشخاص على توثيق جمالها بصور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ما هي السحب الصدفية؟
 
تأخذ هذه السحب شكل أقراص كبيرة رفيعة، تعكس ألوانا زاهية.
 
يطلق عليها بالإنجليزية اسم " Nacreous clouds "، والكلمة الإنجليزية القديمة "Nacre" تعني "أم اللؤلؤ"، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.
 
المكتب قال إن "ألوانها تذكرنا بالألوان التي تنعكس من طبقة رقيقة من الزيت فوق الماء، وهو تأثير يعرف باسم (التقزح اللوني)".
 
كيف تتشكل؟
 
تتكون السحب في الطبقة السفلى من الغلاف الجوي للأرض، فوق المناطق القطبية عندما تكون الشمس أسفل الأفق.
 
تشكل جزيئات الجليد بعد ذلك غيوما صدفية، وهذه الجزيئات الجليدية أصغر بكثير من تلك التي تكوّن السحب الطبيعية.
 
تنعكس أشعة الشمس بعد ذلك عن جزيئات الجليد الصغيرة هذه، التي تبرز ألوانها المختلفة.
 
"نظرا لارتفاعها وانحناء سطح الأرض، فإن هذه السحب تضيء بأشعة الشمس من أسفل الأفق وتعكسها على الأرض، وتسطع ببراعة قبل الفجر وبعد الغسق"، حسب مكتب الأرصاد الجوية.
 
تميل السحب الصدفية إلى التكون في ظروف الطقس شديدة البرودة والجافة، ونادرا ما يتم رصدها في المملكة المتحدة.
 
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