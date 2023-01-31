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مصر تصنع أسلحة فتاكة لدولة خليجية

31
JANUARY
2023
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كشفت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية عن رغبة البحرين بشراء كورفيت “غوويند 2500” من المحتمل تصنيعها فى الإسكندرية بمصر.

وبحسب معلومات الصحيفة الفرنسية، يبدو أن مملكة البحرين مهتمة للغاية بشراء سفينتين حربيتين من نوع “غوويند” التي تصنعها شركة مجموعة نافال “Naval Group” الفرنسية، والتي سيتم تصنيعها في مصر بالإسكندرية بواسطة حوض بناء السفن.

يذكر أن القاهرة اشترت أربع كورفيتات من طراز غوويند Gowind 2500 من مجموعة نافال (تم بناء ثلاثة منها في الإسكندرية بدعم فني من فرنسا).

وفي شهر يوليو 2014 تعاقدت البحرية المصرية مع شركة Naval Group الفرنسية للحصول على 4 كورفيتات من هذا الطراز في صفقة بلغت قيمتها 1 مليار يورو ، ونصّ الاتفاق المبرم بين الجانبين على تصنيع قطعة في فرنسا وثلاثة قطع في مصر في ترسانة الإسكندرية التابعة للقوات المسلحة المصرية.

دخلت القطعة الأولى الخدمة نهاية 2017 وتحمل إسم الفاتح 971 ، وتم الإنتهاء من بناء الثلاثة قطع المتبقية محليا ويحملون اسماء بورسعيد 976 ، المعز 981 ، الإسماعيلية 986.

تبلغ إزاحة الكورفيت 2600 طن ويبلغ طوله 102 متر وعرضه 16 متر وسرعته القصوى 47 كيلو متر في الساعة ومداه الأقصى 6850 كيلو متر وعدد أفراد الطاقم 65 فردا + 15 فردا من طاقم المروحيات وأفراد القوات الخاصة البحرية.

يمثل الكوفيت نقلة كبيرة لقدرات البحرية المصرية حيث يتميز بتجهيزاتة الإلكترونية والتسليحة المقاربة للفرقاطات والتي تمنحة التعامل مع مختلف التهديدات المعادية ، هذا بخلاف قدراته الشبحية التي تتمثل في تصميم الهيكل و منظومة الدفع التي توفر له بصمه رادارية و حرارية و صوتية منخفضة.

ويبرع الكورفيت في مهام الدفاع الجوي عن طريق صاروخ سطح جو ميكا Mica-VL ، ومكافحة قطع السطح وإستهداف الأهداف البرية الساحلية عن طريق صاروخ سطح سطح المضاد للسفن إكزوسيت ، ومكافحة الغواصات عن طريق الطوربيد MU90 المضاد للغواصات ، بالإضافة الي مهام الإستخبار الإلكتروني.

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