دبلوماسي أمريكي: بايدن سيواجه صعوبة في إقناع الكونغرس بمنح مساعدات جديدة لأوكرانيا

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أكد السفير الأمريكي الأسبق لدى روسيا مايكل ماكفول، أن الرئيس جو بايدن، سيواجه صعوبة بالتفاوض مع الكونغرس حول مساعدات جديدة لأوكرانيا إن استمرت العملية الروسية حتى نهاية العام.

وقال السفير السابق: “إذا استمرت الأعمال القتالية حتى نهاية العام دون انتصارات أوكرانية كبيرة، فسيكون من الصعب على إدارة بايدن الحصول على موافقة الكونغرس على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة”.

ووصلت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف إلى 27.8 مليار دولار منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنذ 2014 إلى 29.9 مليار دولار.