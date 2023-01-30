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موسكو: اقتراح الأمريكيين إعلان منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا خدعة لن تنطلي على روسيا مجددا

30
JANUARY
2023
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أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن اقتراح الخبراء الأمريكيين إعلان منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا، خدعة لن تنطلي على موسكو مجددا.

وقال جباروف: "إنها خدعة أمريكية بحتة. يحاولون مرة أخرى خداعنا. اقتراح خلق نوع من منطقة منزوعة السلاح، ما هي هذه المنطقة، وما الغرض منها؟".

وأشار إلى أنه في تلك المنطقة ستنشط كافة مجموعات التخريب والاستطلاع في أوكرانيا والإرهابيين.

وأضاف: "من سيضمن أن تكون هذه المنطقة منزوعة السلاح فعلا؟ وأهم أمر، هو أن بقية أوكرانيا ستكون بؤرة توتر دائمة".

واعتبر أن ذلك يتم بهدف واحد وهو وقف تقدم القوات الروسية، والثرثرة حول مفاوضات مثل "مينسك 2" و"مينسك 3".

وشدد على أنه "لا يمكن خداع روسيا مرة أخرى، فنحن نعرف ثمن المقترحات الأمريكية، وقد رأينا ذلك مرارا".

وأضاف: "من سيضمن أن تكون هذه المنطقة منزوعة السلاح فعلا؟ وأهم أمر، هو أن بقية أوكرانيا ستكون بؤرة توتر دائمة".

واعتبر أن ذلك يتم بهدف واحد وهو وقف تقدم القوات الروسية، والثرثرة حول مفاوضات مثل "مينسك 2" و"مينسك 3".

وشدد على أنه "لا يمكن خداع روسيا مرة أخرى، فنحن نعرف ثمن المقترحات الأمريكية، وقد رأينا ذلك مرارا".

وأضاف: "الآن هم خائفون من استمرار عمليتنا العسكرية حتى تحقيق كافة أهدافها. أعتقد أن هذا لا ينبغي أن يتم تحت أي ظرف من الظروف".

 

روسيا اليوم
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