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طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد تصريحات عن هجوم بمسيّرات

30
JANUARY
2023
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استدعت طهران القائم بالأعمال الأوكراني بعدما أدلى مستشار الرئاسة الأوكرانية بتصريحات عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشآت عسكريّة في إيران، على ما ذكرت وزارة الخارجية الايرانية الاثنين.

انتقدت طهران إشارة ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة، إلى هجوم على منشآت عسكرية في أصفهان (وسط) مساء السبت، واندلاع حريق في مصنع لزيت المحركات تابع للدولة في الشمال، بدون أن يكون هناك رابط بينهما.

وكتب المستشار الأوكراني في تغريدة “ليلة متفجرة في إيران – إنتاج مسيرات وصواريخ ومصاف للنفط” مضيفاً أن “أوكرانيا حذرتكم”.

واشار إلى أن “منطق الحرب يجعل المرتكبين والمتواطئين يدفعون الثمن”.

ووصفت الخارجية الإيرانية في بيان موقف المستشار بأنه “غريب ومنحاز” مطالبة “بتفسير رسمي وفوري من الحكومة الأوكرانية” بشأن هذا التصريح.

واتهمت كييف وحلفاؤها الغربيون إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لحربها في أوكرانيا، الامر الذي نفته طهران بشكل قاطع.

 

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