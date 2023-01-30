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علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين على تصريح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بشن هجوم صاروخي بالقول إن ما قاله جونسون ليس صحيحا.

وقال بيسكوف: "ما قاله جونسون ليس صحيحا وبعبارة أخرى هو كذبة".

وكان بوريس جونسون قال، في وثائقي ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هدده بشكل من الأشكال" قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح جونسون أن بوتين قال له "بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف بيسكوف بأن "جونسون قد يكون تطرق إلى الأمر بوعيه الكامل أو لاشعوريا. غير أن قلق موسكو في الحالة الثانية لن يكون أقل، حيث سيعني ذلك أن المسؤول البريطاني لم يفهم عما كان يتحدث مع الرئيس الروسي".

وفي الوثائقي، المكون من 3 أجزاء والذي تبث بي بي سي أولى حلقاته مساء اليوم الاثنين، يروي جونسون مكالمته "الطويلة جدا" و"غير العادية" مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية فبراير الماضي.

وفي تعليقات أخرى، قال بيسكوف، إن الغرب يشجع مطالب أوكرانيا بإمدادات أسلحة جديدة، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى تصعيد كبير وزيادة في مشاركة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الصراع.

وأضاف أن توريد الأسلحة الغربية إلى كييف لن يغير مسار الأحداث، مشدد على أن "العملية الخاصة" (في أوكرانيا) ستستمر.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه لا توجد "اتصالات جوهرية بين روسيا والناتو" موضحا أن حلف الناتو هو من أوقف الحوار.

وحول الهجوم الذي تعرضت له منشأة عسكرية في إيران، قال بيسكوف إن "القوات الخاصة الروسية تحلل المعلومات المتعلقة بالهجمات على منشآت عسكرية إيرانية".

ودان الكرملين أي عمل يكون موجها ضد دولة ذات سيادة في إشارة إلى الهجوم بالطائرات المسيرة في إيران.