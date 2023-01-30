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جريمة كاملة.. مشهور سرق شيئاً من بوتين وسط الكرملين!

30
JANUARY
2023
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في حادثة طريفة انشغلت بها وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فضح كتاب جديد "جريمة سرقة" نفذها نجم دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا ريو فيرديناند، إلا أن العبرة تكمن بـ"الضحية".
 
فقد تبيّن أن النجم الشهير أخذ "خلسة" ملعقة من على طاولة أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء فعاليات مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا.
 
ملعقة صغيرة!
ووفق كتاب "كيف لا أكون قويا" للإعلامية الرياضية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أليكس سكوت، فإن الواقعة حدثت في الكرملين، مقر الحكم الروسي.
 
وكتبت سكوت: "كجزء من برنامج أساطير الفيفا، دعيت أنا وريو فيرديناند إلى الكرملين للحديث عن كأس العالم (2018 الذي استضافته روسيا).
 
وكشفت أن ريو جعلها تضحك حينما كانا في طريق الخروج، وذلك عندما فتح يده ليكشف أنه أخذ ملعقة صغيرة كتذكار من الكرملين.
 
مونديال 2018 في روسيا
كما أوضحت سكوت، التي سبق لها أن لعبت لصفوف أرسنال وبرمنغهام في إنجلترا، "أنها لم تشعر بالراحة في الاجتماع، قائلة: "كنت المرأة الوحيدة في الغرفة لكنني كنت هناك لمناقشة كرة القدم، حتى إنني تعلمت جملة باللغة الروسية وحاولت أن أقولها وفشلت".
 
وتابعت المذيعة الرياضية: "كان اليوم كله غير معتاد تماما. التقطنا الصور مع بوتين لكنني كنت خائفة حتى من تناول الشاي والكعك أمامي، في حال انتهكت عن غير قصد بعض الأعراف الدبلوماسية الخفية".
 
يشار إلى أن كأس العالم 2018 كان البطولة الحادية والعشرون من بطولات كأس العالم لفرق الرجال الوطنية، وأقيمت تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد استضافتها روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو ولغاية 15 يوليو من عام 2018، وتكلل بوصول فرنسا إلى الكأس.
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