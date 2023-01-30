تصنيف أمريكي للجيوش العالمية ذات القوة القتالية عالية المستوى يحرج بريطانيا

A + A -

أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية بأن جنرالا أمريكيا أخبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس سرا أن الجيش البريطاني لم يعد يعتبر قوة قتالية عالية المستوى.

ونقلت القناة عن مصادر دفاعية أن "جنرالا أمريكيا رفيع المستوى قدم هذا التقييم في الخريف الماضي. وصنف الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا كدول تتمتع بقوة قتالية عالية المستوى. كما صنف دول مثل ألمانيا أو إيطاليا كدول تنتمي إلى المستوى الثاني – أي البلدان الأقل استعدادا للقتال.

وفي حديثه حول بريطانيا قال: "ليس لديك المستوى الأول. إنه بالكاد المستوى الثاني".

وأضافت القناة أنه وفقا لمصادرها يخاطر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بفشل دوره "كرئيس وزراء في زمن الحرب"، إذا لم يتخذ خطوات مثل زيادة ميزانية الدفاع.