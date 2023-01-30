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ماذا نعرف عن الدبابة البريطانية "تشالينجر 2"؟

30
JANUARY
2023
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قبل أيام، أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني، أليكس تشاك، أن لندن تخطط لتسليم دبابات "تشالينجر 2" إلى كييف في نهاية مارس، بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق، أن بريطانيا ستقدم 14 دبابة تشالينجرـ 2 إلى أوكرانيا.

وأفاد مكتب الحكومة البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هاتفيا، بنيته تزويد كييف بدبابات تشالينجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية.

وبحسب بيان مكتب الحكومة البريطانية، أوضح رئيس الوزراء رغبة بريطانيا في زيادة الدعم لأوكرانيا، من خلال توريد دبابات تشالينجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية. إلا أنه لم يتم الإفصاح عن عدد الدبابات أو أي تفاصيل إضافية أخرى.

ماذا نعرف عن "الوحش البريطاني"؟

دخلت دبابات "تشالينجر 2" الخدمة في الجيش البريطاني منذ العام 1994، وتمثل محور قوة الدبابات في جيشها، حيث تشير التقارير إلى أن الجيش البريطاني يمتلك 400 دبابة تشالينجر 2.

يتكون طاقم الدبابة من 4 أفراد، هم القائد والمدفعي والمذخر والسائق، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأميركي، الذي أوضح أنه تم تصميمها لتكون دبابة قتال رئيسية في المعارك البرية.

المواصفات الفنية

طول الدبابة: 13.5 مترا.
العرض: 4.2 أمتار.
الارتفاع: 2.49 متر.
الوزن فارغة: 64 طنا.
الوزن محمّلة: 75 طنا.
السرعة: 59 كيلومترا/ الساعة.
نطاق التشغيل: 550 كيلومترا.
تسليح "تشالينجر - 2"

المدفع الرئيسي: عيار 120 ملم بـ 47 قذيفة.
المدافع الرشاشة: مدفعان عيار 7.62 ملم بـ 4 آلاف طلقة.
يوفر درعها المتقدم مستوى عال من الحماية.
مزودة بأحدث الأنظمة الدفاعية لمواجهة الصواريخ المضادة للدروع.
غير أن محرك الدبابة تشالينجر 2 أقل قوة من مثيله في الدبابات الغربية، لذلك تنقصها السرعة والقوة أمام نظيراتها الغربية.

وبحسب التقارير البريطانية، فقدت تعرضت دبابة واحدة منها للتدمير خلال المعارك في العراق في العام 2003، وكانت بواسطة نيران صديقة من دبابة من الطراز نفسه.

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