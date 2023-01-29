طائرات مجهولة تقصف شاحنات تبريد شرقي دير الزور

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استهدفت طائرات مجهولة، شاحنات تبريد في قرية الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من بداخلها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر إن 6 شاحنات تبريد دخلت المنطقة قادمة من العراق، حيث جرى استهدافها، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة تابعة لـ”التحالف الدولي”، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

وأشار المرصد السوري، في 27 يناير، إلى أن سيارات تابعة لـ”حزب الله” دخلت إلى الأراضي السورية عبر الحدود السورية – العراقية قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي