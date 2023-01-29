living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ربما علقت بإطار سيارة.. أستراليا تبحث عن "كبسولة بالغة الخطورة"!

29
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقدمت شركة تعدين أسترالية، الأحد، باعتذار عن فقد كبسولة شديدة الإشعاع، ضمن مساحة تبلغ حوالي 1400 كيلومتر من غرب البلاد الشاسعة، حيث تقوم السلطات بتمشيط أجزاء من الطريق بحثا عن الكبسولة الصغيرة، بالغة الخطورة في الوقت ذاته.

وكانت الكبسولة جزءا من عبوة، يعتقد أنها سقطت من شاحنة، أثناء نقلها من منجم صحراوي إلى مدينة بيرث في 10 كانون الثاني الجاري.

ووصلت الشاحنة، التي كانت تنقل الكبسولة إلى مستودع بيرث في 16 كانون الثاني، بيد أنه قد جرى إخطار أجهزة الطوارئ بفقد الكبسولة في 25 من الشهر ذاته.

ودعت أجهزة الطوارئ في غرب أستراليا الولايات الأسترالية والحكومة الفيدرالية إلى "المشاركة في جهود البحث عن الكبسولة نظرا لافتقارها إلى المعدات اللازمة".

تجدر الإشارة إلى، أن "حجم الكبسولة هو 8 ملم في 6 ملم، وقد حذر البعض من أنها قد تكون عالقة في إطارات سياراتهم دون علمهم".

وتحتوي الكبسولة على مادة السيزيوم 137، التي يشيع استخدامها في مقاييس الإشعاع، وتنبعث منها كميات خطيرة من الإشعاع، ما يعادل الإشعاع الناجم عن 10 أجهزة أشعة سينية في ساعة واحدة، كما يمكن أن يسبب حروقا في الجلد والتعرض المطول لها يمكن أن يسبب السرطان.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العملاقة "ريو تينتو أيرون أور"، سيمون تروت، أن "الشركة تأخذ الحادث على محمل الجد، واعتذرت بعد التسبب في قلق الجمهور".

وأضاف، "ندرك أن الأمر مقلق للغاية، ونأسف للقلق الذي تسبب به في ولاية غرب أستراليا".

وتابع، "إضافة إلى الدعم الكامل للسلطات المعنية، أطلقنا تحقيقا خاصا لفهم كيفية فقد الكبسولة أثناء عملية النقل".

وشارك في البحث أشخاص يقومون بمسح مستويات الإشعاع على طول الطرق التي تستخدمها الشاحنات، حيث أشارت السلطات إلى أنه قد يتعين البحث على طول الطريق البالغ 1400 كيلومتر بالكامل.

وأعلنت إدارة أجهزة الإطفاء والطوارئ بغرب أستراليا، أن "الكبسولة اختفت يوم الجمعة، بعد يومين من إخطار ريو تينتو بها".

كما قال تروت إن الشاحنة كانت مؤهلة لنقل الكبسولة، وتم التأكد من وجودها على متن الشاحنة باستخدام عداد خاص قبل مغادرة المنجم.

وتعتقد الشرطة أن "الحادث لم يكن متعمدا، ولا يتوقع توجيه تهم جنائية".

الحرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout