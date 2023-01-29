إيران تكشف عن مشروع قرار عاجل للرد بالمثل على “التدخل الأوروبي”

جاء هذا في تصريح لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، وحيد جلال زادة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وقال زادة إن أعضاء البرلمان حريصون على اتخاذ أشدّ أنواع الرد بالمثل على “سلوك أوروبا التدخلي”.

وأوضح أنه تم في هذا السياق إعداد مشروع قرار عاجل لمناقشته خلال جلسة برلمانية مفتوحة.

وذكر المسؤول الإيراني أن بلاده تجهز منذ فترة طويلة خطة في لجنة الأمن القومي النيابية.

وأشار إلى أنه بموجب هذه الخطة ستكون طهران ملزمة بالرد بالمثل على الإجراءات الأحادية والتدخلية من جانب الدول الأوروبية.

وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لدعمهم “الإرهاب والعنف”، وذلك في أعقاب تأييد الدول الغربية التظاهرات الأخيرة في إيران.