واشنطن تهدد دول إفريقيا غير الملتزمة بالعقوبات ضد روسيا

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها ناقشت موضوع العقوبات ضد روسيا الاتحادية، مع جميع الدول التي زارتها خلال جولتها الإفريقية وحثتها على الالتزام بهذه العقوبات.

وذكرت الوزيرة، أنها هددت الجميع برد سريع وحاسم من واشنطن على انتهاكات هذه العقوبات.

وأضافت الوزيرة خلال زيارتها لجنوب إفريقيا: “لقد ناقشت موضوع العقوبات في جميع البلدان التي زرتها … ستقابل انتهاكات هذه العقوبات من قبل الشركات والسلطات المحلية برد سريع وقوي من جانبنا. نحث على الامتثال لهذه العقوبات”.

في وقت سابق، أفادت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، في حديث لمراسل “نوفوستي”، بأن بلادها ألمحت للولايات المتحدة بأنها تريد أن تتم إعادة النظر في العقوبات أحادية الجانب التي تؤثر على مصالح العديد من الدول.

وقالت الوزيرة، إن جنوب إفريقيا تبحث مع روسيا توسيع التعاون في الاقتصاد والتجارة والزراعة والدفاع.