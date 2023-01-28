هنغاريا تعارض قرار ألمانيا تسليم دبابات لأوكرانيا

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أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، عن معارضته لقرار ألمانيا إرسال أسلحة ثقيلة، ولا سيما الدبابات، إلى أوكرانيا.

وقال أوربان في حديث له اليوم السبت، إن مثل هذه الإجراءات تقرب الألمان من المشاركة المباشرة في النزاع.

وأضاف: “في البداية، أرسل الألمان خوذات عسكرية إلى أوكرانيا، قائلين إنهم لا يريدون توريد أسلحة فتاكة إلى هناك. لكن الأمر وصل الآن إلى توريد الدبابات، ويجري الحديث عن الطائرات”.

وخلص رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن “الألمان ينجرفون نحو الحرب خطوة خطوة”.

وأشار فيكتور أوربان، إلى أنه منذ بداية النزاع في أوكرانيا المجاورة، حذرت هنغاريا من أنها لن تزود الجيش الأوكراني بالأسلحة.

وقال أوربان “نحن لا نزود بالسلاح، ونحن نريد السلام”.

وكانت ألمانيا قد أعلنت عن عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز “ليوبارد 2″، والسماح لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز، من ترساناتها الخاصة.

في وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن إدارته ستزود أوكرانيا بـ 31 دبابة M1 أبرامز أمريكية الصنع.