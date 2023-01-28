إعادة فتحِ سفارة دولة عربيّة في بغداد بعد ١٨ عامًا على إغلاقها

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أعاد المغرب فتحَ سفارته في العاصمة العراقية بغداد، بعد إغلاقٍ دام نحو 18 عامًا، وذلك بمشاركة وزير الخارجيّة المغربي ناصر بوريطة ونظيره العراقي فؤاد حسين.

وأكّدَ الوزيران أن “خطوة مملكة المغرب في افتتاح سفارتها ستكون منطلقًا لشراكة تنسجم وحجم العلاقات التّاريخية بين الجانبين”.

ووصف بوريطة، في مؤتمر صحفي مع حسين، زيارته إلى العراق بأنها “تاريخيّة لكونها أول زيارة لوزير خارجية مغربي ومسؤول حكومي منذ مدة طويلة”، مضيفًا: إن إعادة افتتاح السّفارة المغربيّة في بغداد هي إشارة مهمة إلى “ثقة المغرب في العراق الجديد”، حسب المصدر ذاته.

وتابع “هذه الزّيارة تعكس رؤية المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات التّجارية والاقتصاديّة، وتبادل الزيارات والخبرات بين الطّرفين، ومحاربة التّطرف، وتعزيز التّعاون الأمني.