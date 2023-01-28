وزارة الخزانة الأمريكية تحذر تركيا والإمارات بشأن عواقب التعامل مع روسيا

وبالإضافة إلى تركيا والإمارات، سيزور نائب الوزير سلطنة عمان. علاوة على ذلك، من المقرر أن يجري المسؤول محادثات في أنقرة واسطنبول يومي 2 و 3 فبراير.

بالإضافة إلى الأجندة الروسية، يخطط نيلسون لمناقشة تصرفات إيران في المنطقة ، و”التهديدات المالية غير المشروعة التي تقوض النمو الاقتصادي” والاستثمار الأجنبي.

وصعد الغرب ضغط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية غربية طويلة المدى، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، إن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.