ترامب: لو كنت رئيساً لأميركا لأنهيت الصراع في أوكرانيا خلال ٢٤ ساعة

A + A -

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه يمكن تسوية الصراع في أوكرانيا «باتفاق» في غضون 24 ساعة، بحسب ما نشرته مجلة «نيوز ويك» الأميركية.

إذ كتب ترامب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، حيث قال إنه لو كان حالياً في منصب رئيس الإدارة الأميركية، لكان بإمكانه تحقيق تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

وتابع ترامب: «إذا كنت رئيساً، فلن تحدث الحرب الروسية/الأوكرانية أبداً، ولكن حتى الآن، إذا كنت رئيساً، فسأكون قادراً على التفاوض حول نهاية هذه الحرب المروعة والسريعة في غضون 24 ساعة». «هذه خسارة مأساوية للحياة البشرية!».

وفي وقت سابق الخميس، حذر ترامب على موقعه، من أن خطة إدارة بايدن لإرسال 31 دبابة M1A1 Abrams إلى أوكرانيا قد تؤدي إلى حرب عالمية.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق تعليقاً على تصرفات إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا بأنه يجب إنهاء الصراع بصفقة، وعدم إرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف.

كذلك، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إن الإدارة الأميركية مستعدة للنظر في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على روسيا، في محادثات جادة بشأن أوكرانيا. إلا أنها شددت في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تريد ضمان استعادة كييف السيطرة على الأراضي التي أصبحت جزءاً من روسيا، أو التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

رداً على ذلك، أشار رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي إلى أن رسالة نولاند غير مقبولة بالنسبة لموسكو، لأن القرارات التاريخية لا يمكن أن تتغير من أجل وعود بمراجعة العقوبات.