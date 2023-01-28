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الخارجية الروسية: الناتو يتدرب على شن هجمات سيبرانية على روسيا

28
JANUARY
2023
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كشف نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، أن دول "الناتو" تجري تدريبات على شن هجمات سيبرانية تستهدف مواقع الطاقة ومرافق حيوية في روسيا.

وقال سيرومولوتوف في حديث لوكالة "تاس"، تعليقا على تقرير صحيفة "تايمز" حول أن قوات الأمن السيبراني البريطانية توظف خبراء تقنية المعلومات، يجيدون اللغة الروسية، إن هذا الأمر "ليس غريبا".

وأضاف أن "البريطانيين يستهدفون روسيا بقدراتها في المجال المعلوماتي بشكل منتظم. وتجري هناك تدريبات منتظمة، بما في ذلك تحت رعاية الناتو، على توجيه ضربات باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات على مواقع روسية للبنية التحتية المعلوماتية الحيوية".

وأشار إلى أنه يتم التدريب على شن هجمات على المؤسسات الحكومية الروسية في مقاطعة كالينينغراد ومنظومة الطاقة في موسكو.

وتابع قائلا إن بريطانيا "تعمل على الترويج لكراهية روسيا على الانترنت، وتشويه الحقيقة حول السياسة الخارجية الروسية في المجال الإعلامي الغربي".

وأضاف أن بريطانيا تدعم كذلك نشاط الهاكرز الأوكرانيين، مشيرا إلى المشاورات حول قضايا الأمن السيبراني بين لندن وكييف.

روسيا اليوم
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