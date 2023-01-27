كتائب شهداء الأقصى تعلن النفير العام في كل أراضي فلسطين

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اعلنت كتائب شهداء الأقصى، مساء اليوم النفير العام والعسكري في صفوف مقاتليها، كما أعلنت بدء الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل أراضي فلسطين، وفق" روسيا اليوم"

وعلّقت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح"، على عملية إطلاق النار التي استهدفت مجموعة من المستوطنين في شمال مدينة القدس وأدت لمصرع 7 إسرائيليين وإصابة عدد آخر.

وجاء في تعليق مقتضب لكتائب الأقصى عبر موقعها الرسمي وقناتها في تطبيق "تلغرام": "كتائب شهداء الأقصى - فلسطين، "وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ"، الدم بالدم وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا"..