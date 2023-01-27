زاخاروفا لوكالة الطاقة الذرية: لدينا بيانات تؤكد تخزين كييف الأسلحة في المحطات النووية

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وطنية - دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدراسة البيانات الروسية التي تؤكد تخزين قوات كييف الأسلحة في المحطات الكهرذرية في أوكرانيا"، بحسب وكالة "نوفوستي".



وأضافت: "إن الجميع اطلعوا على بيان رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي ناريشكين، الذي أكد أن كييف تخزن الأسلحة والذخائر التي تتلقاها من الدول الغربية في المحطات الكهروذرية".



وقالت: "نعتبر أنه من الضروري أن تولي الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتباه إلى هذه المعلومات، بدلا من الاعتماد على تقارير متسرعة من مفتشيها تفيد بأنهم لا يلاحظون أي نشاط غير اعتيادي في المحطات النووية في أوكرانيا".



وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قال "إن مفتشي الوكالة لم يعثروا على معدات عسكرية في محطات الطاقة الأوكرانية".

من جانبه دعا رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، الوكالة إلى "تفتيش محطات الطاقة الأوكرانية مرة أخرى للتأكد من وجود أسلحة للجيش الأوكراني فيها".