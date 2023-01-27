تقرير حول الفساد يخرج "أداني" من قائمة أكبر 5 أثرياء بالعالم

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خرج الملياردير الهندي، غوتام أداني، من قائمة أغنى 5 أشخاص في العالم، الجمعة، وذلك مع هبوط أسهم شركات مجموعة "أداني"، في ظل صدور تقرير عن المجموعة، أعدته شركة "هيندينبرغ ريسيرش"، يزعم قيام "أداني" بعمليات احتيال في مجالات مختلفة.

غوتام أداني هو رئيس مجموعة "أداني"، والتي تمتلك استثمارات متعددة في قطاعات مختلفة، مثل قطاع الموانئ والمطارات، بجانب العقارات والأسمنت والطاقة، وغيرها.

فضلا عن تعهد الملياردير الهندي بالاستثمار بكثافة في قطاع الطاقة المتجددة.

واتهمت شركة "هيندينبر" رئيس مجموعة أداني بقيامه بعمليات احتيال لعقود من الزمن، تشمل الاحتيال في المحاسبة، والتلاعب في أسواق الأسهم، وعمليات غسل الأموال.

المجموعة من جانبها نفت الاتهامات، ووصفت التقرير بأنه يحاول تخريب شركة من أكبر الشركات في الهند وآسيا، وأشارت إلى قيامها باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة "هيندينبرغ ريسيرش".

وبسبب التقرير، تراجعت أسهم شركات مجموعة "أداني" بشكل حاد، الجمعة، إذ هبط سهم شركة "أداني إنتربرايس" بأكثر من 18 بالمئة، كما تراجع سهم شركة "أداني باور" بنحو 5 بالمئة، وهبط سهم "أداني بورتس" بأكثر من 15 بالمئة، كما هبطت أسهم كلا من "أداني توتال غاز"، وشركة "أداني غرين إينيرجي"، وشركة " أداني ترانسميشن" بنسبة الهبوط الأقصى عند 20 بالمئة.