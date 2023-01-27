living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الدفاع الإيطالي نفى وجود "صراع مع روسيا": لم نزل أصدقاء مع الروس

27
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو اليوم، أن بلاده "سوف ترسل لأوكرانيا أسلحة دفاعية فقط للدفاع عن نفسها"، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.
 
وقال كروزيتو في تصريحات تلفزيونية: "كانت هناك هجمات صاروخية تمطر على أوكرانيا، ليس فقط على القوات ولكن في الغالب على الأهداف المدنية والبنية التحتية. لقد جعلنا أنفسنا جاهزين لتقديم أسلحة لن تهاجم الروس ولكنها ستدافع عن الأوكرانيين من الهجمات الصاروخية. إنه شيء يصعب انتقاده".
 
وأشار إلى أن "هذا المرسوم ، بخلاف الخمسة الآخرين ، هو الوحيد الذي يحمل أسلحة دفاعية. حتى مع وجود معايير سلمية تمامًا ، فهو مرسوم لا رجعة فيه". 
 
وأكد كروزيتو أنه "لا يوجد صراع بين الإيطاليين والروس"، موضحا أن "الإيطاليين ما زالوا أصدقاء مع الروس. المعارضة الموجودة الآن هي لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، وآمل أن تستمر العلاقات كما كانت من قبل".
 
وكان مجلس النواب الإيطالي قد وافق، الأربعاء، على مرسوم يمدد شحن الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا حتى 31 ديسمبر 2023.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout