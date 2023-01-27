وزير الدفاع الإيطالي نفى وجود "صراع مع روسيا": لم نزل أصدقاء مع الروس

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اعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو اليوم، أن بلاده "سوف ترسل لأوكرانيا أسلحة دفاعية فقط للدفاع عن نفسها"، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.



وقال كروزيتو في تصريحات تلفزيونية: "كانت هناك هجمات صاروخية تمطر على أوكرانيا، ليس فقط على القوات ولكن في الغالب على الأهداف المدنية والبنية التحتية. لقد جعلنا أنفسنا جاهزين لتقديم أسلحة لن تهاجم الروس ولكنها ستدافع عن الأوكرانيين من الهجمات الصاروخية. إنه شيء يصعب انتقاده".



وأشار إلى أن "هذا المرسوم ، بخلاف الخمسة الآخرين ، هو الوحيد الذي يحمل أسلحة دفاعية. حتى مع وجود معايير سلمية تمامًا ، فهو مرسوم لا رجعة فيه".



وأكد كروزيتو أنه "لا يوجد صراع بين الإيطاليين والروس"، موضحا أن "الإيطاليين ما زالوا أصدقاء مع الروس. المعارضة الموجودة الآن هي لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، وآمل أن تستمر العلاقات كما كانت من قبل".



وكان مجلس النواب الإيطالي قد وافق، الأربعاء، على مرسوم يمدد شحن الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا حتى 31 ديسمبر 2023.