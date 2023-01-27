living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما حقيقة تزويد المغرب أوكرانيا بدبابات T-72!؟

27
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تناقلت المواقع الإخبارية مؤخرا خبرا يفيد بأن المغرب أرسل حوالي 20 دبابة T-72 إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، في إطار دعم كييف في الحرب ضد روسيا.

وذكر موقع “عربي 21” أنه وبالرجوع إلى المصدر الأصلي، فإن الصحفي والكاتب‭ ‬الفرنسي‭ ‬برنار‭ ‬هنري‭ ‬ليفي، كان من أول من روج لهذه المعلومة، حيث ألمح إلى أن الرباط زودت كييف ‭‬بدبابات‭ ‬حربية‭ ‬من‭ ‬طراز‭‬T-72‭ ‬، كان‭ ‬قد‭ ‬اشتراها‭ ‬من‭ ‬بيلاروس‭ ‬ما‭ ‬بين عامي‭ ‬1999‭ ‬و2001،‭ ‬وأصلها‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفييتي.

وخضعت الدبابات المغربية T-72B لتحسينات في نظام التصويب الخاص بها مع إضافة مكثف الضوء “TISAS” الذي تنتجه الشركة البيلاروسية “JSC Peleng”.

من جهته، نقل فريدريك بروفينشر، وهو عضو سابق في القوات المسلحة الكندية، المعلومة ذاتها قائلا إن “المغرب سلم دبابات T-72B لأوكرانيا، بعد تحديثها في جمهورية التشيك”.

بدوره، أفاد موقع “مينا ديفنس” (menadefense)، المتخصص في الشؤون العسكرية، بأن المغرب أصبح أول دولة إفريقية تزود أوكرانيا بالسلاح، حيث سلم حوالي عشرين دبابة T-72 إلى كييف قبل أسبوع بعد تحديثها في جمهورية التشيك.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المغرب اتخذ قرار تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، خلال قمة رامشتاين الألمانية التي انعقدت في 26 أبريل 2022 والتي دعت إليها الولايات المتحدة.

وفي هذه القمة كانت تونس والمغرب هما البلدان الوحيدان اللذان يمثلان شمال إفريقيا.

هذا وبين موقع “أفريكا أنتلجنس”، الذي يعرف بأنه محسوب على المخابرات الفرنسية، أن‭ ‬المغرب‭ ‬وبإقناع‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سلم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬سرا‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬دبابات فقط.

وفي المقابل، نفى الموقع‭ ‬المغربي “‬لوديسك” القصة، معتبرا ‬أن المسألة‭ ‬مجرد “‬إشاعات‮”‬‭ ‬انطلقت‭ ‬أولا‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬التشيكية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتلقفها‭ ‬موقع‭ ‬خاص‭ ‬بالدعاية‭ ‬العسكرية‭ ‬الجزائرية‭.‬

من جهته، قال موقع “Rue 20” المغربي إن جهات فرنسية تريد إقحام المغرب في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف الموقع أن فرنسا يبدو أنها لم تكتف بتوظيف المؤسسات الحقوقية والتشريعية وحتى القضائية لابتزاز الدول والحكومات، سيما في المناطق التي تعتبرها مناطق نفوذ خاصة بها في مقدمتها المنطقة المغاربية، بل أصبحت توظف أسلحة جديدة لترويج الإشاعات لتشويه صورة الدول التي رفضت الابتزازات المتواصلة لقصر الإليزيه.

المصدر: وسائل إعلام

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout