في مقابلة مع الإذاعة الهنغارية الحكومية، قال فيكتور أوربان إن قرار ألمانيا الأربعاء بإرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا كان رمزا للدور المتزايد الذي تلعبه الدول الغربية في الحرب، التي دخلت الآن شهرها الثاني عشر.

وأضاف أوربان إنه بدلا من تسليح أوكرانيا، يجب على الغرب السعي إلى "وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام".

وتابع رئيس وزراء هنغاريا قائلا "بدأ الأمر بقول الألمان إنهم على استعداد لإرسال خوذات، لأنهم لن يرسلوا أدوات قاتلة في الحرب لأن ذلك يعني المشاركة فيها.. هذا هو المكان الذي بدأنا فيه. الآن، نحن نتحدث عن دبابات قتالية، وهم يتحدثون بالفعل عن طائرات".

أوربان، الذي رفض إرسال أسلحة إلى أوكرانيا المجاورة وعرقل بعض جهود الاتحاد الأوروبي لتقديم حزم مساعدات إلى كييف، جادل باستمرار ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو وصور البلدان التي تساعد أوكرانيا على أنها "تقف إلى جانب الحرب".

وسعت حكومته إلى إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة بشكل متزايد مع روسيا على مدى العقد الماضي، وأبرمت اتفاقيات رئيسية بشأن شراء الغاز والنفط والوقود النووي الروسي.

وقال أوربان الجمعة إن انخراط هنغاريا في الحرب في أوكرانيا "أمر غير وارد طالما أنني رئيس للوزراء" لكنه يعتقد أن الأوان قد فات بالنسبة لدول أخرى في أوروبا.