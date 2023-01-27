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مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يزور إسرائيل

27
JANUARY
2023
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أفاد موقع "أكسيوس" بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، وصل أمس الخميس إلى تل أبيب، حيث من المتوقع أن يلتقي بزعماء إسرائيليين وفلسطينيين ونظرائه من الجانبين.
 
وأشار الموقع إلى أن زيارة بيرنز كانت مخططة مسبقا لكنها تأتي وسط تصعيد خطير للتوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ شهور، مبينا أن زيارة بيرنز إلى إسرائيل هي جزء من رحلة أوسع إلى الشرق الأوسط.
 
هذا وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بيرنز التقى بمسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الموساد ديفيد بارنيا.
 
ومن المتوقع أن يسافر وزير الخارجية توني بلينكن إلى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع. وسيزور إسرائيل والضفة الغربية يومي الإثنين والثلاثاء، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن إدارة بايدن تشعر بقلق عميق من دائرة العنف في الضفة الغربية ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد.
 
وقال برايس: "ندعو الطرفين إلى العمل معا لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية. يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء العيش بأمان وأمان".
 
ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتل فجر الخميس تسعة فلسطينيين وأصيب ما يزيد عن عشرة بينهم حالات خطيرة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين صباح اليوم.
 
وبذلك يرتفع إلى 29 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية السنة برصاص إسرائيلي، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
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