أميركا.. مكافأة 20 ألف دولار للقبض على قاتلة مبتعث سعودي

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عرضت السلطات الأميركية مكافأة بلغت 20 ألف دولار لمن يساعدها في القبض على قاتلة طالب سعودي في ولاية بنسلفانيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس.

وكان الطالب السعودي الوليد الغريبي (25 عاما) تعرض للطعن حتى الموت في الـ23 من يناير الجاري، وفقا لشبكة "سي بي أس نيوز" الإخبارية الأميركية.

ووقعت الجريمة في سكن الطالب السعودي في الطابق الثالث من مبنى يقع في شارع حيوي بمدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا.

وقالت الشرطة الأميركية إنها تمكنت من تحديد هوية المجرم، وهو فتاة في الـ19 من عمرها، واسمها نيكول ماري دودغرز، من ولاية جورجيا.

وفي حال القبض عليها، ستواجه نيكول تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أداة جريمة.

وذكرت شبكة "سي بي أس نيوز" الإخبارية الأميركية أن مدينة فيلادلفيا تعرض مكافأة قيمتها 20 ألف دولار لما يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة كل متورط في جريمة قتل.