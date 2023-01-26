بيل غيتس: حكومة أوكرانيا «من أسوأ الحكومات في العالم»

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وصف الملياردير الأميركي ومؤسس شركة «مايكروسوفت»، بيل غيتس، حكومة أوكرانيا بأنها من أسوأ الحكومات في العالم بسبب الفساد الشديد المتفشي بين موظفيها.

وقال غيتس، في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي الروسية اليوم الخميس: «الحكومة الأوكرانية هي واحدة من أسوأ الحكومات في العالم. إنها فاسدة ويسيطر عليها عدد قليل من الأثرياء. وهذا أمر محزن للغاية بالنسبة للشعب هناك».

وأكد أن الأراضي الزراعية في أوكرانيا أكثر خصوبة من الأراضي الأميركية، وهي سلة غذاء أوروبا، وتتمتع بإمكانات كبيرة.

وصرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، في وقت سابق بأن الغرب طالب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بتشديد الرقابة على التدفقات النقدية والبدء في مكافحة الفساد.