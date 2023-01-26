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وطنية - أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي، أنه حتى لو تم إرسال جميع أسلحة العالم إلى أوكرانيا، فإن روسيا ستبقى قادرة على تحقيق النصر.



وقال سلوتسكي: "سيتم كسب المعركة الأخيرة مع النازية في التاريخ هذا العام، بغض النظر عن الأسلحة التي سيتم توريدها إلى أوكرانيا. فقط أولئك الذين فقدوا عقولهم يمكنهم تخزين الأسلحة في محطات الطاقة النووية، لا أستبعد أن يقوم الجنود الأوكرانيون الذين فقدوا عقولهم من تنفيذ تفجيرات من أجل اتهام روسيا. هذه أشياء خطيرة للغاية، اللعب بالنار. مثل محاولات الغرب الجماعي لتزويد أوكرانيا بالسلاح".