الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي: اختتام فعاليات مسابقة ومهرجان أوسكار المبدعين العرب

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وطنية - أعلنت "الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية" برئاسة ريما يونس في بيان، "اختتام فعاليات مسابقة ومهرجان أوسكار المبدعين العرب، التي كانت الجمعية من ضمن رعاتها، إضافة إلى مشاركة يونس ضمن لجنة تحكيم أفضل كتاب منشور واختيار أعضاء لجنة التحكيم في لبنان".

وأشارت إلى أنه "بحسب المنظمين اختتمت فعاليات مسابقة و مهرجان أوسكار المبدعين العرب موسمها الأول بحفل كبير أقيم في مركز التعليم المدني بمحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية وقدمته الفنانة القديرة وفاء الحكيم والإعلامية داليا أشرف، وحضره العديد من القيادات السياسية والتنفيذية في المجتمع المدني، وعلى رأسهم مساعد وزير الخارجية السفير أشرف منير ومجموعة من سفراء بعض الدول العربية، منهم السفير عبدالله بن محمد الشيخ مستشار الأمن الفكري السعودي، الدكتور حسين إبراهيم ممثلا الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ناصر الطهبوب مدير الإتحاد الدولي للشعراء والأدباء العرب في سلطنة عمان وقيادات الجيش و الشرطة، ومنهم اللواء طارق مهدي رئيس مجلس امناء المنتدى المصري للإعلام، اللواء أركان حرب فؤاد فيود مدير إدارة الشؤون المعنوية واللواء محمود خليفة واللواء محمود متولي واللواء محمد أمين وبعض من اعضاء مجلس النواب ورجال الإعلام من القنوات الفضائية والصحافيين والفنانين ولفيف من الشخصيات العامة والفائزين من كل الدول العربية".

ولفت إلى أن "الحفل بدأ بالسلام الجمهوري، ثم أعقبته كلمات مجلس إدارة المسابقة والمهرجان التي رحبت بالحضور من مختلف البلاد العربية".

وتحدثت الدكتورة سهير شلبي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المبدعين العرب باسم مجلس الإدارة فقالت: إن المسابقات الأدبية بمثابة أهم المحافل الأدبية التي يلتف حولها المبدعين في المجال الأدبي من أجل البحث عن التقدير المناسب لهم، و الوصول بأفكارهم وكتاباتهم الى الواقع الملموس. ففي كل مكان نجد أن الأدب هو المهضوم حقه بصورة كبيرة، في الوقت الذي نجد فيه مجالات مثل الرياضة والتمثيل والغناء تعتلي المنصات والواجهات الإبداعية لأي دولة".

من جهته، تحدث الإعلامي فادي ماهر رئيس برلمان الشباب الإفريقي فقال: "إذا كان نقل قيم الأمة الإنسانية إلى الأجيال المقبلة عبئا، فالحامل المقدس لهذا العبء هو الشباب حيث تزدهر الأوطان بشبابها، فدور الشباب مهم في بناء المجتمع متمثلا بحضاراته وإنجازاته، وتقدمه وتطوره، وهو من يساهم في نجاحه والدفاع عن القضايا العامة فيه".

وقال الدكتور ماريو منير قلادة المستشار الثقافي منسق ومؤسس مهرجان ومسابقة أوسكار المبدعين العرب: "وصلنا معاً اليوم إلى نهاية موسم أول لمسابقتنا جميعا مسابقة ومهرجان " أوسكار المبدعين العرب بحلوه ومره، طالما كنا نحلم بإقامة تلك المسابقة التي تربط اساسنا العربي بعيداً عن التحيز والعنصرية والتمييز".

أضاف: "نشكر جميع من لم يبخل بجهوده في تلك المسابقة سواء من الحكام و المصممين ومجلس الإدارة والمتطوعين والمؤسسات الراعية وجميع طاقم العمل في هذا العمل الضخم، الذين لم يبحثوا قط عن أي مقابل لجهودهم، بل عملوا جميعاً متطوعين جاهدين من اجل إخراج عمل يليق بنا نحن العرب، يجمع امتنا من جديد في إطار أدبي ثقافي متكامل".

وخاطب الفائزين قائلاً: "سيادتكم صفوة المبدعين، ونحن فخورون بالتعامل مع أعظم ما أنجبت بلادنا العربية في مختلف فروع الأدب والثقافة".

بدوره قال مينا جرجس منسق لجان التحكيم: "إن هدف المسابقة خلق جيل جديد من الشباب العربي واع ومثقف عن طريق إظهار إبداعاتهم الأدبية ونشرها في مختلف المجالات الأدبية، وهذا بالفعل ما انجزناه هذا الموسم من المسابقة".

ثم أعقب تلك الكلمات حفل غنائي من مطربين اوركسترا الحياة، وهم المطرب أحمد معتز والمطرب محمد ناصر والمطربة لقاء خالد ولمطربة هديل ماجد.

بعد ذلك، تم تكريم جميع أعضاء لجان التحكيم والفائزين بالمراكز الأولى حيث حصل المركز الأول من كل فرع على تمثال الأوسكار ومبلغ مالي وشهادة تقدير ونسخة من كتابه كما حصل المركز الثاني والثالث على درع المسابقة وشهادة تقدير ونسخة من الكتاب الخاص بكل فائز.

وجاءت النتيجة في كل فرع من حيث المراكز الثلاث الأولى بالترتيب على النحو التالي :

- في الشعر الفصحى: محمود أحمد فتحي حسن حسان (مصر)، ‏عبد النبي نصر عبد النبي (مصر)، وتمام حسين طعمة (سوريا).

- في الشعر العامي: أحمد محمد عبداللاه أحمد (مصر)، أحمد حلمي احمد (مصر) ومهدي عيد عطيه العطوي (السعودية).

في الرواية: سماء يوسف زعانين (فلسطين)، إيهاب محمد همام (مصر) وحنان حنفي أحمد (مصر).

كما جاءت جائزة لجنة التحكيم:

في الرواية لمجد غسان حبيب (سوريا).

في المقال: زينب ميثم علي (العراق)، ‏نائل يوسف شعبان الشبراوي (فلسطين) و‏ياسمينه جامع (الجزائر).

في القصة القصيرة: حراء موسى عبد الامير (العراق)، ‏حفصة زاهي (الجزائر)، و‏عاتقة مرزوق أحمد (السعودية).

في القصة القصيرة جدا: فاطمة عبدالله أحمد عاشور (السعودية)، ‏رشا فوزي أحمد (مصر) و‏مصطفى جميل شقرة (سوريا).

في النص المسرحي: حيدر عبد الله الشطري (العراق)، أحمد سمير قرني (مصر) وأميرة بن عمارة (الجزائر).

وفي السيناريو الطويل: أحمد عبد الرحمن قشقاره (سوريا)، ‏نسمة عطا عياد حنا (مصر) ونصر سليمان محمد (مصر).

وفي السيناريو القصير: مريم معروف (المغرب)، ‏رانيا عاطف عبد الباقي (مصر) ومفلاح بن عبدالله (الجزائر).

وفي فرع أفضل كتاب: سيف ضياء دعير (العراق)، ‏محمد عبدالرحمن يونس (سوريا) ‏ومصطفى فاروق عبدالعليم (مصر).

وأشار إلى أن "مهرجان ومسابقة أوسكار المبدعين العرب هي مسابقة دولية أدبية على مستوى الوطن العربي تم إطلاقها من جمهورية مصر العربية في موسمها الأول لجميع مواهب وأدباء الوطن العربي تحت رعاية أربع مؤسسات، وهي مؤسسة المبدعين العرب ومبادرة موهبتك وبرلمان الشباب الإفريقي ووكالة أنباء آسيا، شارك فيها متسابقون من ١٩ دولة عربية بعدد أعمال أدبية تجاوز ٦٢٨ عملا أدبيا ما بين الشعر والقصة القصيرة والنص المسرحي والسيناريو والحوار وكتابة المقال والروايات وغيرها من الأعمال الأدبية الأخرى".

ولفت إلى أن "مجلس إدارة المسابقة يتكون من الدكتورة سهير شلبي رئيس مجلس إدارة المبدعين العرب، الدكتورة أمل جمال سليمان مسؤولة العلاقات العامة في المسابقة والمهرجان، محمد عبدالله المدغري الرئيس الشرفي للمسابقة والمهرجان، الإعلامي فادي ماهر رئيس برلمان الشباب الإفريقي، مينا جرجس منسق لجان التحكيم في المسابقة والمهرجان، الدكتور ماريو منير قلادة المستشار الثقافي والمنسق العام للمهرجان والمسابقة".

وأعلن أن "المسابقة جاءت طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشباب بإطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عام 2023 عام الشباب العربي، إذ ضمت المسابقة لجان تحكيم من أكبر الأدباء والكتاب على مستوى الوطن العربي منهم في الشعر: عبير ابو عمره ، ناجى عبد المنعم ، عبدالله نايف بوشاويش، محمد ابو زريق، د. سندس عبد الكريم هادى، د. محمد ابو الفضل بدران، ومحمود رضوان، وفي القصة: د. ميسون حنا ، يسرا الخطيب، د. أمل درويش، د. حسين إبراهيم، د. لورانس عجاقة ود. فاطمة علي ولي. و في النص المسرحي: بكرى عبد الحميد، عمار نعمه جابر، جاسم المنصوري، جبار القريشي، د. أحمد بلخيري، د. سلوى جرجيس سلمان، د. عدي علي كاظم، هاشم غزال، ود. مناف حسن عود. وفي الرواية: أشرف بدير، أحمد البسيوني، د. فرح غانم صالح، د. سهام حسن خضر، ود. ميرنا المقداد. وفي السيناريو: منير راضي، د. مصطفى جمعه، حليم الزهراوي، مجيد عبد الواحد النجار، د. محمد عبيد صالح، د. جيهان الدمرداش، د. عمار آل إبراهيم، الفنانة حياة حيدر. وفي المقال: قحطان جواد، د. هدى صيهود زرزور العمري، د. حسام الدين فلاح محمود، د. أمانى ابراهيم، الإعلامية ألفه الوسلاتي، مصطفى عبيد. وفي مجال أفضل كتاب منشور: د. سناء محمدي عامر، د. حسن عادل جبر، د. فاديا بو مجاهد أبي فراج، د. وسام بسام جوده، د. بلانش أبي عساف، وريما يونس".

وأشارت إلى أن "المؤسسات والكيانات الراعية للمسابقة من مختلف بلاد الوطن العربي، هي: مؤسسة مسرح كنعان الوطني بفلسطين برئاسة الفنان فادي جابر، الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية بلبنان برئاسة د. ريما يونس، دار ديوان العرب للنشر والتوزيع برئاسة الأستاذ محمد وجيه مدير الدار، وذلك لنشر الأعمال الفائزة في كتب وطرحها للجمهور بالمعارض الدولية، المنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب بالعراق برئاسة د. إسراء علاء الدين نوري، الاتحاد العالمي للمثقفين العرب برئاسة الدكتور مجدي صالح، مؤسسة شعراء على نافذة الإبداع باليمن برئاسة محمد عبدالله المدغري، مجلة النيل والفرات الورقية و الإلكترونية برئاسة الشاعر ناجي عبد المنعم، مؤسسة فرحة الإعلامية بجانب موقع وراديو فرحة برئاسة وليد أبوعقيل، جريدة وموقع القاهرية برئاسة الدكتور عيد علي، قناة الصحة والجمال برئاسة المهندس يحيى مراد، مؤسسة أبو الفضل بدران للتنمية والعلوم والثقافة والتراث برئاسة د. محمد ابو الفضل بدران رئيس المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، مركز الشعر الإعلامي بدولة الكويت برئاسة الشاعر خالد المويهان، الجريدة المغربية تيفي 24 برئاسة الأستاذ إبراهيم مهدوب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية، الفرقة الغنائية والموسيقية اوركسترا الحياة تحت إشراف عام الدكتورة أمل جمال سليمان، منصة بيفول " BEVOL " للتطوع برئاسة المهندس بشار الحراكى، مؤسسة مصر الخير، مشروع ارت كاز التابع لقطاع مناحي الحياة برئاسة شادي عاطف مدير المشروع، جريدة الوطن نيوز برئاسة الدكتور حسام عبدالله، كيان رواد المحافظات الحدودية برئاسة الاستاذ وليد فهمي، الموقع الإلكتروني الإعلامي inter-mag.com برئاسة ريما يونس".